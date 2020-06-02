محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين الدكتور حسن السيد حسن خليل، مساعدًا للوزير لشئون التنسيق المؤسسي والتواصل المجتمعي، والدكتور محمود عبدالخالق عبدالخالق الفخراني مساعدًا للوزير لشئون الامتحانات والتدريب.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنه جار إنهاء إجراءات تسلم مساعدي الوزير للعمل، متمنية لهما كل التوفيق.
وأشارت إلى أن ذلك، يأتي ضمن اهتمامها بالتوسع في جوانب التواصل المجتمعي من جهة، وبشئون التدريب والتأهيل من جهة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "حسن خليل" مساعدًا لوزير الأوقاف للتواصل المجتمعي والفخراني لشئون الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.