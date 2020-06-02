نقيب الصحفيين يعلن تفصيليًا الإجراءات التنفيذية لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عددًا من الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس النقابة لمواجهة فيروس "كورونا" بين أعضاء النقابة وأسرهم.

وتتضمن هذه الإجراءات التالي:

1- عند الشعور بأعراض كورونا، يتم التواصل مع النقابة، أو إرسال وصف الأعراض على أرقام واتس آب الخاصة بأعضاء اللجنة المختصة بالتواصل مع الزملاء، والمذكورة في نهاية هذا البيان.

2- سيتم فورًا عرض الرسالة على أحد الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، الذين اتفقت معهم النقابة، لإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها.

3- يتم توجيه الحالات التي يوصي الأطباء بإجراء تحاليل أو آشعة لها لجهة تقديم الخدمة عبر خطاب تحويل يرسل عبر "واتس آب" للزميلة أو للزميل، للتمتع بالأسعار والخصومات المقررة لمشروع العلاج لدى هذه الجهة، وبمراعاة مكان السكن أو لأخذ العينات منزليًا.

5- ترسل نتائج التحاليل أو الآشعة للجنة الاتصال المشار إليها، لعرضها فوريًا على أحد السادة الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين المتفق معهم، لتقديم الرأي الطبي.

6- إذا ما كان الرأي الطبي هو الحاجة إلى إجراء مسحة، يتم توجيه الحالة سواء من أعضاء النقابة أو أسرهم، بخطاب من مشروع العلاج يحمل توقيع النقيب ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد إلى مستشفى قصر العيني لاجراء المسحة.

7- عقب مرحلتي التحاليل والآشعة، يتم التواصل الفوري مع مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية، لاتخاذ الإجراءات العلاجية المطلوبة لكل حالة.

8- كل تلك الإجراءات تتم عبر "واتس آب"، لاختصار الوقت لحدوده الدنيا، وتسهيل إجراءات تقديم الدعم الطبي.

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أرقام "واتس آب" أعضاء اللجنة هي:

- ضياء رشوان: (01001707220)(01001484954)

- محمد شبانة 01008166666

‎ 0 100 787 4707أيمن عبدالمجيد

سعيد حسني 01005741555

عماد حمدي 01289103418

محمد خليفة 01288888720

عبدالرحمن مجدي 01023182393

مؤنس عبدالستار 01026913437

فوزية عبدالله ‭0100 0457811