محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن المحميات الطبيعية تعد كنزًا من الممكن أن يُدر على مصر منافع مهمة؛ حيث تعتبر مزارات بنقاء مناخها وثرواتها المهمة التي لا تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وأضاف متولي، خلال حديثه، اليوم الاثنين، أن هذه الأماكن من الممكن أن تكون قلاعًا لمشروعات استثمارية ضخمة على المستوى العالمي، ويمكن أن تكون نقطة انطلاق لزيادة جذب السائحين من الخارج تسهم وتزيد من الدخل القومي وتوفر فرص العمل لشبابنا، وفرصًا لأصحاب المال والأعمال؛ من أجل الاستفادة منها.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الإهمال الذي عانته المحميات طوال السنوات الماضية لم يقتصر على التعديات والسرقات والبيع داخل مصر، بل وصل إلى حد بيعها في الخارج أيضًا بشكل علني، مشيرًا إلى أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، يبلغ إجمالي عدد المحميات الطبيعية فى مصر نحو 31 محمية؛ 13 منها هي الأكثر شهرة واستقبالًا للزوار، وتتوزع بين 8 محافظات.
وأشاد متولي بحرص وزارة البيئة على وضع خطة مشروعات تهدف إلى حماية وتطوير المحميات الطبيعية، مؤكدًا أنه يجب وضع خطط لتنشيط سياحة المحميات الطبيعية وزيارتها، من خلال الترويج لها بطرق وسبل مختلفة تتماشي مع العصر؛ إذ إن مصر تزخر بعدد من المعالم الطبيعية نادرة الوجود، ولكنها تفتقد الاستغلال الاقتصادي الأمثل.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: المحميات الطبيعية كنز يُدر على مصر منافع مهمة حال الاهتمام بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.