أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن تفصيليًا الإجراءات التنفيذية لمواجهة كورونا بين الزملاء وأسرهم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن تفصيليًا الإجراءات التنفيذية لمواجهة كورونا بين الزملاء وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، حربًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدءًا من تعقيم المبنى بشكل يومي، وشراء وحدة تعقيم ذاتية، وكواشف حرارية على أبواب النقابة، مرورًا بمطالبة المؤسسات بخفض العمالة داخل الصحف للحدود الدنيا، وانتهاءً بقرارات حالة الإصابة وتوفير أمكان بالمستشيات ومسحات.

وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس النقابة لمواجهة فيروس كورونا بين أعضاء النقابة وأسرهم، وتتضمن هذه الإجراءات التالي:

1 - عند الشعور بأعراض كورونا، يتم التواصل مع النقابة، أو إرسال وصف الأعراض على أرقام الواتس الخاصة بأعضاء اللجنة المختصة بالتواصل مع الزملاء، والمذكورة في نهاية هذا البيان.

2 - سيتم فورًا عرض الرسالة على أحد السادة الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، الذين اتفقت معهم النقابة، لإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها.

3 - يتم توجيه الحالات التي يوصي الأطباء بإجراء تحاليل أو أشعه لها لجهة تقديم الخدمة عبر خطاب تحويل يرسل عبر الواتس للزميلة أو للزميل، للتمتع بالأسعار والخصومات المقررة لمشروع العلاج لدى هذه الجهة، وبمراعاة مكان السكن أو لأخذ العينات منزليًا.

5 - ترسل نتائج التحاليل أو الأشعات للجنة الاتصال المشار إليها، لعرضها فوريا على أحد السادة الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين المتفق معهم، لتقديم الرأي الطبي.

5 - إذا ما كان الرأي الطبي هو الحاجة إلى إجراء مسحة، يتم توجيه الحالة سواء من أعضاء النقابة أو أسرهم، بخطاب من مشروع العلاج يحمل توقيع النقيب ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل ايمن عبد المجيد إلى مستشفى قصر العيني لاجراء المسحة.

6 - عقب مرحلتي التحاليل والأشعات، يتم التواصل الفوري مع مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية، لاتخاذ الإجراءات العلاجية المطلوبة لكل حالة.

7 - كل تلك الاجراءات تتم عبر الواتس، لاختصار الوقت لحدوده الدنيا، وتسهيل إجراءات تقديم الدعم الطبي.

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أرقام وآتساب أعضاء اللجنة هي:

= ضياء رشوان: (01001707220)(01001484954)

= محمد شبانة 01008166666

‎ 0100 787 4707 أيمن عبد المجيد

سعيد حسنى 01005741555

عماد حمدى 01289103418

محمد خليفة 01288888720

عبد الرحمن مجدى 01023182393

مؤنس عبد الستار 01026913437

فوزية عبد الله ‭0100 0457811