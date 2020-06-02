مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حقيقة اعتداء رئيس مباحث على محتجزين بالقليوبية وتجديد حبس سما المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حقيقة اعتداء رئيس مباحث على محتجزين بالقليوبية وتجديد حبس سما المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء رئيس مباحث على محتجزين بالقليوبية

تداولت إحدي القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية مقطع فيديو تضمن إصابة 3 محتجزين بإحدى غرف الإحتجاز بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية بجروح متفرقة وإدعاء بتعدى رئيس مباحث القسم عليهم بالضرب، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).

اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بحلوان

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اندلع حريق هائل، منذ قليل، في شقة سكنية، في أول مساكن صلاح سالم بمنطقة حلوان، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).

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