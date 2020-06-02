مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حقيقة اعتداء رئيس مباحث على محتجزين بالقليوبية وتجديد حبس سما المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حقيقة اعتداء رئيس مباحث على محتجزين بالقليوبية وتجديد حبس سما المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.
الداخلية تكشف حقيقة اعتداء رئيس مباحث على محتجزين بالقليوبية
تداولت إحدي القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية مقطع فيديو تضمن إصابة 3 محتجزين بإحدى غرف الإحتجاز بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية بجروح متفرقة وإدعاء بتعدى رئيس مباحث القسم عليهم بالضرب، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بحلوان Advertisements
اندلع حريق هائل، منذ قليل، في شقة سكنية، في أول مساكن صلاح سالم بمنطقة حلوان، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
مواقف مضحكة في ساعات الحظر| شباب يدعون إصابتهم بـ"كورونا" هربًا من الكمين
واجه رجال الشرطة، العديد من المواقف الطريفة في أثناء وقوفهم بالكمائن منذ تطبيق قرار حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
تحديد جلسة محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور
حددت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، جلسة 6 يونيو الجاري، لمحاكمة الراقصة الاستعراضية سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
للوقاية من الكورونا.. مواصلة تعقيم السجون على مستوى الجمهورية
واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى بكافة السجون وفق البرنامج الزمني المعد، وقد شملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون (أماكن الزيارات، تعليقها ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، المطابخ، المكتبات، فصول محو الأمية)، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
نادى مجلس الدولة يطالب "العدل" بتوفير مستشفيات للقضاة المصابين بكورونا
أكد المستشار سمير البهي، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، حرص النادي علي توفير سبل الرعاية الصحية لقضاة مجلس الدولة وأعضاء النادي وأسرهم،(التفاصيل الكاملة اضغط هنا).