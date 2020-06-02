شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن تأجيل الثانوية العامة: المصريون في حالة رعب.. أقيس حرارتي كل 5 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفهمه لحالة الرعب التي تنتاب البعض من التقاط عدوى فيروس كورونا، في مجمل حديثه عن فكرة تأجيل امتحانات الثانوية العام.

وقال «شوقي» في مداخلة تليفزيونية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»: «درسنا بدائل كثيرة ولكن الثانوية العامة لها طابع خاص ويحكمها قانون تكافؤ الفرص، وإيجاد بدائل لها امر شديد الصعوبة.. وأعلم أن كلنا في حالة رعب وأقوم بقياس درجة حرارتى كل 5 دقائق ولكن جميعنا في ظروف واحدة».