شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: توصيل الأدوية إلى منازل 2473 مخالطًا لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، مستجدات الوضع الصحي، والجديد في جهود مجابهة تداعيات فيروس كورونا، والإجراءات المنفذ حيال المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي الحالات البسيطة من الأشخاص الذين يخضعون للعزل المنزلي طبقا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان، الاثنين، إلى توزيع حقائب الأدوية والمستلزمات الطبية، على ١٤٧٤ حالة، ليصل إجمالي عدد الحقائب التي تم توزيعها ٢٤٧٣ على المخالطين للحالات المصابة بالفيروس على مدار ٣ أيام، عن طريق قيام الرائدات الريفيات بتوصيل الأدوية لمنازل الخاضعين للعزل المنزلي، بجانب تقديم بعض الإرشادات التوعوية وتقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والتي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلي منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وغسل اليدين باستمرار مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائي متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات، فضلا عن أهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الطبية وأماكن تقديم الخدمة الصحية.