شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة و4 إصابات اليوم.. «الوطنية للصحافة» تتابع حالات كورونا في المؤسسات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة تحويل أحد العاملين المصابين بفيروس كورونا المستجد بمؤسسة دار التحرير إلى المستشفى عصر الأحد، على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية فيما بعد.

وذكر بيان للهيئة أن المركز الطبي لسكك حديد مصر استقبل الحالة، وقام بالكشف عليه والاطلاع على الأشعة والتحاليل التي كانت بحوزته وإجراء جلسة أوكسجين له حتي يتم الانتهاء من أوارقه الخاصة بالعزل في فرع المستشفي بابو زعبل.

أضاف: «أثناء إنهاء الأوراق أفاد الزميل أنه تلقي اتصالا يفيد بوجود مكان له في مستشفي شبرا العام، قائلا إنه سيتوجه إلى هناك وفي حالة فشل عزله سيعود مرة أخرى إلى مركز سكك حديد مصر. وبالفعل اتجه إلى مستشفى شبرا العام ولم يعد مرة أخرى إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر، حتى وافته المنية ظهر الاثنين».

واستقبل المركز الطبي لسكك حديد مصر حالة أحد العاملين بمؤسسة الأهرام، وتم إجراء الأشعة المقطعية له والتحاليل اللازمة، وحصل على بروتوكول العلاج اللازم له مع ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي.

واستقبل المركز الطبي لسكك حديد مصر أحد العاملين بمؤسسة دار المعارف، وبالكشف عليه حصل على بروتوكول العلاج مع الالتزام بالعزل المنزلي واتباع الاجراءات الاحترازية.

وفي مستشفي عين شمس التخصصي، تم إجراء الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة لاثنين من العاملين بمؤسسة دار الهلال وتم إلزامهما بالعزل المنزلي لحين ظهور النتيجة، الثلاثاء.

وتم إرسال بعض الحالات العاجلة من بعض المؤسسات الصحفية للمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليها على الفور واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء الحالات الصحية للمرضي، على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية، الثلاثاء.

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وجاري استكمال إجراءات التطهير والتعقيم بمؤسستي دار التحرير ودار الهلال، على أن يتم استكمال التعقيم والتطهير في باقي المؤسسات تباعًا.