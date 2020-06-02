شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة العودة الأخيرة.. 150 بحرينيًا يغادرون مطار القاهرة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر مطار القاهرة الدولي، الاثنين، 150 مواطنا وطالبا بحرينيا من الراغبين بالعودة إلى بلادهم، ضمن رحلة العودة الثالثة والأخيرة للمواطنين البحرينيين من مصر.

وأكد السفير البحريني في القاهرة، هشام بن محمد الجودر، أن سفارة بلاده بالقاهرة قامت بتذليل كافة الأمور أمام المواطنين البحرينيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أبنائها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار «الجودر» إلى أن السفارة تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة أوضاع كافة أبناء المملكة الموجودين في مختلف المحافظات المصرية.

وأكد أن سفارة بلاده سهلت عودة 1272 مواطنا وطالبا بحرينيا، حيث تمكنت السفارة من التنسيق لتسهيل عودة 800 مواطن إلى المملكة قبل قرار تعليق الطيران في مصر في 17 مارس الماضي، و322 مواطنا بعد الإغلاق، حيث تم تسيير رحلتين سابقتين للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، ففي 11 أبريل الماضي نقلت 165 بحرينيا كدفعة أولى من المواطنين الذين أكدوا رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن، وفي 27 أبريل الماضي تم نقل 157 مواطنا وطالبا، وفي الرحلة الثالثة غادر، الاثنين، 150 مواطنا وطابا عائدين إلى أرض المملكة.

وأكد أن سفارة المملكة بالقاهرة لن تتوانى عن تقديم الدعم لأبناء المملكة الذين قرروا البقاء في مصر، نتيجة ارتباطات العمل أو العلاج أو ارتباطات عائلية.

وتوجه «الجودر» بالشكر إلى المسئولين في مصر على تعاونهم في تسهيل رجوع المواطنين البحرينيين للمملكة، مؤكدا أن تعاون وزارة الخارجية المصرية استمر بشكل مكثف خلال أجازة عيد الفطر لترتيب رحلة العودة الأخيرة، مشيدا بكافة العاملين بالسفارة على جهدهم في تسهيل إجراءات عودة المواطنين.

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