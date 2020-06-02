شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: من الصعب التكهن برفع الحظر نهائيًا بعد الأسبوعين الحاليين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه من الصعب التكهن برفع الحظر نهائيًا بعد الأسبوعين الحاليين؛ خاصة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
وأضاف سعد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «الحدث»، أن الحكومة تنظر إلى نسب التعافي، لافتًا إلى أن نسب التعافي ما زالت جيدة، وأن بروتوكول وزارة الصحة يحقق نجاحًا، ولكن ظاهرة زيادة الوفيات سلبية، وسيتم بحثها.
وأوضح أن الوفيات كانت لحالات أمراض مزمنة وكبيرة السن، وأن الغالبية العظمى من الإصابات بسيطة وتستجيب للعلاج المنزلي خلال 5 أيام، موضحًا أن خط منظمومة الشكاوى الحكومية 16528.
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الوضع في مصر
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اصابات
26,384
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تعافي
6,297
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وفيات
1,005
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