شكرا لقرائتكم خبر عن بأسعار مخفضة.. منافذ بيع متنقلة لمستلزمات الوقاية من كورونا في مراكز الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم توفير عدد من منافذ البيع المتنقلة بمراكز المحافظة، تشمل كافة أدوات النظافة والتعقيم والكمامات والجوانتيات بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة الأزمات، الذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطني بالغربية، وسكرتير عام محافظة الغربية، ومدير ادارة المرور بالغربية، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

وأوضح محافظ الغربية أن توفير هذه المنافذ يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومحافظة الغربية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل الظروف الراهنة، حرصا على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ توفير عدد من المنافذ اليوم في شكل سيارات متنقلة في مدن المحلة الكبرى وكفر الزيات وزفتى، موضحا أنه سيتم توجيه 3 سيارات، الثلاثاء، لكل من مدينة طنطا (ميدان الجمهورية)، وقطور، وبسيون (أمام مجلس المدينة)، وتوفير سيارات مماثلة بسمنود والسنطة، الأربعاء.

وطالب «رحمي» أهالي الغربية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومساندة الدولة بالمساهمة في تطبيق هذه الإجراءات.

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