شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر كورونا سلبياً على قناة السويس؟ رئيس الهيئة يرد بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قدمت مميزات وحوافز كبيرة للسفن سواء من غرب أوروبا آو آسيا أو أمريكا.

وتابع ربيع في مداخلة تليفزيونية، إن دخل القناة تأثر بنسبة 12 % هذا الشهر وعبرت أحدث سفينة في العالم يوم 25 مايو وقناة السويس مازالت جاذبة وهي الطريق الاقصر والأكثر أمانا ولولا قناة السويس الجديدة وقرار السيد الرئيس كان من الممكن أن تحدث هزة قوية.

وأضاف أنه بفضل الحوافز الأخيرة حققت القناة 42 مليون دولار من خلال 104 سفينة جديدة من 1 ابريل حتى 31 مايو والبيان يخرج شهريا ويتم مقارنته بالشهر السابق والفارق كان سفينة واحدة عن الشهر الماضي حيث عبرت 1601 سفينة مقارنة ب 1600 الشهر الماضي.

وأوضح أن التعديل وارد وتغيير الأسعار يتم وفقا للمتغيرات العالمية واخر شهر يونيو الحالي سيتم اعادة التقييم.

وأشار ربيع إلى أنه من الغد سيعبر 66 سفينة وهو رقم إيجابي في هذا التوقيت مؤكدا على وجود اجراءات احترازية قوية بصفة يومية سواء للمرشدين أو السفن .

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