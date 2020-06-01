شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: عودة الحياة الطبيعية مقرون بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن رئيس الحكومة أكد على كافة المحافظين أن مصر في حالة حرب مع كورونا والأسبوعين المقبلين هما الذروة ولا يجب أن يكون هناك أي تقصير في متابعة الحالات المرضية أو المترددين على المستشفيات، مشدداً على توقيع العقوبة الحاسمة والصرامة مع المقصرين.

وأضاف «الشريف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة أرتداء المواطنين الكمامات وتوقيع العقوبة الصارمة على المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك توجيهات من قبل رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تتابع الأوضاع الصحية بكل دقة وترفع تقرير يومي، وتابع:«نحن في مرحلة مش هينفع فيها أي إهمال أو تقصير»، مشدداً على أن سلامة المواطن وصحته المواطنين مسئولينا أمام ربنا، ولن يكون هناك أي تقصير فيها.

ولفت المحافظ إلى أنه سيكون هناك خط ساخن في كل محافظة لتلقى شكاوى كورونا، وتابع:«وغداً سنعلن عن خط محافظة الإسكندرية لتلقى شكاوى المواطنين.. نحن نعمل على راحة المواطن وخيفين عليها».

وكشف محافظ الإسكندرية، عن أن المحافظة تجرى استعدادات كاملة لعودة الحياة إلى طبيعتها مع أتباع الإجراءات الطبية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى.

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