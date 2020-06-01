شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير جديد.. بشرى للمصريين في الخارج من «مصر للطيران» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنه من المنتظر أن يتم إلغاء فترة الحجر الصحي للرحلات الاستثنائية العائدة من الخارج. وقال زكريا خلال تصريحات صحفية: «من المتوقع أن يصدر قرار بإلغاء الحجر الصحي، والاكتفاء بالحجر الصحى المنزلي، وذلك للتيسير على العائدين». كانت وزارة الصحة خففت من إجراءات الحجر الصحي ليصبح 7 أيام فقط بدلا من 14 يوما، وذلك للتيسير على العائدين من الخارج. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 26,384

تعافي 6,297

وفيات 1,005

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