شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن بين 10 و25 يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة، الاثنين، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 10 إلى 25 يوليو المقبل.

وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين وأو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) الثلاثاء. وستعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 (1330 بتوقيت جرينيتش) في اليوم نفسه.

وستدفع الهيئة ثمن القمح بخطابات ائتمان «عند الإطلاع»، وهو ما يضمن دفعا فوريا عند استلام وثائق الشحنات، بدلا من الدفع المؤجل لمدة 180 يوما.

وفي مناقصتها الدولية السابقة للقمح التي أصدرتها في 16 أبريل، اشترت الهيئة 240 ألف طن من القمح الفرنسي والقمح الروسي للشحن في الفترة من 21 مايو إلى 5 يونيو.

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