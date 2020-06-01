شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» يهيب بالإعلاميين اتباع الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رسالة للإعلاميين والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة المصابين بفيروس كورونا، قائلا: «دائما ما يكون الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث، أهيب بالزملاء جميعاً توخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية».
وأضاف أن «الإعلامي هو المثل والقدوة في التوعية فلنجعل من أفعالنا داعماً لما نقدمه من توعية لجموع الشعب المصري، وستزول الجائحة بتكاتفنا جميعاً».
كان هيكل قد أجرى اتصالاً هاتفياً بعدد من الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا المستجد، متمنياً لهم خالص الشفاء.
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