شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: برامج فنية تنشر الوعي وترتقي بالذوق العام عقب استئناف النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اجتماعًا مع كل من الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد من القيادات الفنية والإدارية بدار الأوبرا، تلاه اجتماع آخر مع الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني وسامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة لمناقشة المشروعات الفنية التي سيجري تنفيذها بعد أنحسار فيروس كورونا المستجد واستئناف الحياة الطبيعية في مصر، وذلك في إطار اجتماعاتها الدورية برؤساء الهيئات والقطاعات.

وخلال الاجتماع ناقشت «عبدالدايم» دراسة استثمار وتجهيز المساحات المفتوحة في ساحات الأوبرا استعدادًا لعودة النشاط، وأكدت على ضرورة تنفيذ برامج فنية وثقافية تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام ونشر الوعي بقضايا المجتمع وشددت على أهمية الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجمهور والفنانين والعاملين حال استئناف النشاط مع ضرورة الحرص على الاستمرار في تقديم رسالة وزارة الثقافة الهادفة إلى تشكيل الوعي والحفاظ على قيم المجتمع.

كما وجهت وزير الثقافة بتقديم إنتاج مسرحي جديد يتناول قصص الكفاح المشرف للقوات المسلحة والشرطة وأبطال الجيش الأبيض في مواجهة وباء كورونا، والتصدي لتداعياته، مشيرة إلى أن فن المسرح أحد أشكال التعبير الصادق عن واقع المجتمع، ووجهت أيضًا بضرورة الحفاظ على النجاح الذي حققه مسرح الدولة خلال الفترة الماضية وقبل تعليق النشاط، والذي تمثل في الإقبال الجماهيري على العروض، وتعليق لافتة كامل العدد، بما يعكس قدرة الفنون الجادة على جذب مختلف الشرائح الاجتماعية، مؤكدة الاستعداد التام لاستئناف النشاط فور رفع الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليًا.