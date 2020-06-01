شكرا لقرائتكم خبر عن خط ساخن لكل محافظة.. الرقم 105 لم يعد الطريقة الوحيدة للتعامل مع حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة وجه المحافظين بالمتابعة الآنية للمستشفيات.

وأعلن «سعد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية «الحدث»، عن تشكيل لجنة من الجهات المعنية في كل محافظة لمتابعة أزمة كورونا، ومتابعة المستشفيات.

وأضاف أن كل محافظة سيكون لها الخط الساخن لها بالإضافة إلى رقم 105، وأنه سيكون هناك تواصل مباشر بين لمحافظين ورئيس الوزراء لمتابعة أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه تم زيادة 320 مستشفى لفرز وعزل مصابي كورونا بجميع أنحاء الجمهورية، وأنه يتم فرز وعزل المصابين بكورونا يتم بطريقة لا مركزية.