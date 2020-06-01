شكرا لقرائتكم خبر عن ندفع ثمن التراخي.. استشاري بـ«الصحة العالمية»: إرتفاع إصابات كورونا في مصر كان متوقعا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، في تعليقه على إصابات كورونا في مصر، إن ارتفاع عدد الإصابات في مصر كان متوقعًا، ومن المتوقع المزيد من الحالات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «الخولى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON» :«لا بد من دفع ضريبة ما فعلناه منذ أسبوعين من تراخى تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان ونتمنى الوصول لذروة المرض وبداية مرحلة الانحسار».

وأشار إلى إن الاتهامات الموجهة للصحة العالمية «بلا دليل»، مضيفًا أن المنظمة وضعت شروط لفتح المجالات وعودة الحياة إلى طبيعتها، ولكن ذلك وتراجع كل المعلومات الخاصة بكورونا وفقا لتطورات الأوضاع.