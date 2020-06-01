شكرا لقرائتكم خبر عن «دعاية إعلامية».. «الصحة العالمية»: أمامنا الكثير للحديث عن مصل أو لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه ما زال هناك الكثير من الوقت للحديث عن اكتشاف مصل أو لقاح ضد كورونا، مضيفًا: «أمامنا الكثير للحديث عن مصل أو لقاح وما يثار دعاية إعلامية».
وأوضح «الخولى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، أن الأمصال ما زالت في المرحلة الثانية من الاختبارات ومن المبكر القول أن العالم قارب على اكتشاف مصر، والأمر سيستغرق عدة أشهر.
وذكر أن توصيف مصر أنها رقم 13 عالميًا في الإصابات بسبب تغير معاد لذروة بكل دولة، مضيفًا :«اكشتفنا عدم فاعلية كلوروكين وحذفناه من بروتوكول العلاج، ولم نطلق أي تحذير من عدم التشريح، ولكن حذرنا من التعامل المباشر مع المتوفى».
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الوضع في مصر
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اصابات
26,384
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تعافي
6,297
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وفيات
1,005
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