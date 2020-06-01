شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 46 محضر لخرق الحظر وفض سوقين وغلق 5 صيدليات بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة البحيرة بيانًا بقيام الوحدتين المحليتين لمركزى كفر الدوار والمحمودية بتحرير 46 محضرًا لخرق حظر التجول، منهم 40 محضرًا في مركز المحمودية و6 آخرين في مركز كفر الدوار، كما تم فض سوقين وغلق 5 صيدليات في مراكز المحافظة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بغلق 5 صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية، وإزالة 191 مخالفة إشغال طريق بمناطق شارع الكوبري الأوسط وزاوية عبود وشارع الجيش والكوبري العائم وشارع الجمهورية بمدينة كفر الدوار .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بفض سوقى الشوكة والشراقوة، ورفع 124 حالة إشغال متنوعه مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور، كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية 7 محاضر اشغال طريق.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية لتكثيف الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات وإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكد على ضرورة استمرار تلك الحملات للمرور على كافة الأنشطة وخاصة الصيدليات لضبط الأسعار ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية والتصدي لمحاولات استغلال حاجة المواطنين في وقت الأزمة التي تمر بها البلاد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين.