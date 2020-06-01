شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الزمالك والمعادي.. «الاتصالات» توضح خريطة مناطق ضعف خدمات المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومي للاتصالات، تقرير نتائج قياسات أبريل لجودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي، حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

ويتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية وعلى رأسها مؤشر عدم بدء المكالمة «Call block» وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية، ومؤشر انقطاع المكالمة «Call drop» وهو يعبر عن انقطاع الخط أثناء المكالمة الصوتية.بالإضافة إلى مؤشر جودة صوت المكالمة «Voice quality» وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت أثناء المكالمة الصوتية.

فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لسرعة تنزيل البيانات «Download Throughput» وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل، وسرعة تحميل البيانات «Upload Throughput» وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل إلى الشبكة.

وأوضح التقرير إعداد المناطق «مدن وأحياء» التي تم رصد أنها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في أبريل حيث تم إجراء اختبارات القياس على نحو 80» مدينة وحي، ورصد لشركة فودافون «18» مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومصر الجديدة ومدينة نصر والمرج والسلام وحدائق القبة والعباسية وشبرا والمقطم في القاهرة، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد «4» مدينة وحي وأهمها في القاهرة المعادي، ومن حيث جودة صوت المكالمات «6» مدينة وحي أهمها في القاهرة مدينتي.

ولشركة اورانج «23» مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والتجمع ومدينة نصر والعباسية وحلوان في القاهرة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والهرم وفي الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في غرب الإسكندرية ومرسى مطروح، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد «11» مدينة وحيا، أهمها مناطق في شرق وغرب الإسكندرية.

ولشركة اتصالات تم رصد «17» مدينة وحيا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور وشبرا والزمالك والمعادي والمقطم في القاهرة، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات «7» مدينة وحي وأهمها مدينتي والعبور وحلوان في القاهرة ومناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد «4» أهمها السادس من أكتوبر في الجيزة.

ولشركة وى تم رصد «24» مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والرحاب ومصر الجديدة ومدينة نصر وحدائق القبة والعباسية والمنيل وشبرا والزمالك وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، وفي الجيزة الشيخ زايد وفي الإسكندرية شرق الإسكندرية، ومن حيث جودة صوت المكالمات «5» مدينة وحي أهمها السادس من أكتوبر في الجيزة.

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ويتضح من التقرير التفصيلي أن معايير خدمات البيانات في الحدود المقبولة لجميع الشركات وفقًا للترخيص مع تميز شركات أورانج واتصالات في سرعة تنزيل البيانات فيما عدا بعض المناطق أوقات الذروة «وفقا للتقرير التفصيلي لكل منطقة».