شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات: نتوقع أكثر من 40 ألف إصابة كورونا أواخر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، زيادة إصابات كورونا في مصر لأكثر من 40 ألف حالة في أواخر شهر يونيو الجارى.

وقال عادل خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، أن البقاء في المنازل لم يصبح حلًا، والحل الآن هو «ارتداء الكمامات»، مشيرًا إلى أن الكمامة الواحدة وارتدائها يقى المواطنين، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ 600 دولار.

وأضاف أن أسبوع العيد هو سبب الزيادة في إصابات كورونا، حيث ذهب كثير من المواطنين المقيمين في القاهرة والجيزة إلى محافظاتهم والتقوا عائلاتهم، وتابع: «أسوأ التوقعات العالمية تقول أنه مع حلول فصل الخريف سيكون هناك موجه ثانية من انتشار فيروس كورونا».