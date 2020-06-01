شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «حميات دمنهور» من العزل المنزلي: مستعد للتبرع بالبلازما لشفاء آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، استعداده للتبرع بالبلازما وفق الأسس العلمية لشفاء آخرين من فيروس كورونا المستجد.

وقال «هواش» الذي يخضع للعزل المنزلي، بعدما تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، السبت الماضي، لـ«المصري اليوم» خلال التواصل معه اليوم، إن حالته مستقرة، وإنه بخير.

وتوالت الدعوات بسرعة الشفاء من أصدقاء ومحبي «هواش» فور إعلان خبر إصابته على صفحته على موقع «فيس بوك» بعدما كتب على صفحته أنه «يشعر بالتعب» و«الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك».

وتبنى «هواش» تقديم العديد من مقاطع الفيديو لتوعية المواطنين بفيروس كورونا، كما قام وعدد من أطباء المستشفى بعمل مبادرة «خليك في بيتك واستشيرنا» لحث المواطنين على البقاء في منازلهم وعدم النزول إلى الشارع، وتقديم الاستشارة الطبية لهم عبر التليفون، وذلك على مدار عدة أشهر.