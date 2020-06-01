شكرا لقرائتكم خبر عن القمامة أم الكمامة.. حرف واحد يطيح بـ3 مسئولين بالفيوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة غريبة ارتكبها رئيس الوحدة المحلية لقرية المشرك قبلى بمحافظة الفيوم وسكرتير الوحدة، خطأ إملائى فى خطاب موجه للمواطنين حول أزمة كورونا، تسبب فى إقالتهما وإحالتهما للتحقيق، حيث كتبا فى الخطاب يطالبان المواطنين بالقرية بارتداء "القمامة" بدلا من "الكمامة"، وهو ما جعل الخطاب يتداول على مواقع التواصل الاجتماعى ولاقى الكثير من السخرية حول تدنى المستوى اللغوى لدى التنفيذيين.

فى هذا الفيديو، نستعرض تفاصيل ما حدث