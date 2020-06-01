شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للفيروسات: نتوقع تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة كورونا أواخر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إنه يتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر لأكثر من 40 ألف حالة في أواخر شهر يونيو الجارى.
وأوضح أن البقاء في المنازل لم يصبح حلًا، والحل الآن هو "ارتداء الكمامات"، مشيرًا إلى أن الكمامة الواحدة وارتدائها يقى المواطنين بنسبة 100%، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ600 دولار.
وواصل: "أسوأ التوقعات العالمية تقول أنه مع حلول فصل الخريف سيكون هناك موجه ثانية من انتشار فيروس كورونا".
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