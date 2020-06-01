شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الإصلاح الاقتصادى يضع مصر على الطريق الصحيح.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: برنامج الإصلاح الاقتصادى يضع مصر على الطريق الصحيح.. التضخم يتراجع لـ9.5%. وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: برنامج الإصلاح الاقتصادى يضع مصر على الطريق الصحيح.. التضخم يتراجع لـ9.5%.. استقرار أسعار سلة السلع الأساسية يعيد التوازن.. ووكالة فيتش: المؤشرات ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال السنوات المقبلة فى ظل إجراءات الضبط المالى برنامج الإصلاح الاقتصادى يضع مصر على الطريق الصحيح.. التضخم يتراجع لـ9.5%.. استقرار أسعار سلة السلع الأساسية يعيد التوازن.. ووكالة فيتش: المؤشرات ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال السنوات المقبلة فى ظل إجراءات الضبط المالى بدأ العمل فى السابعة صباحا ومنع الاحتفال برجوعه.. محافظ الدقهلية يعود لمكتبه بعد تعافيه من كورونا.. مختار يشكر الجيش الأبيض ويشارك فى اجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية Advertisements وزير الأوقاف يستعرض الضوابط الجديدة.. مخطط ترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد وزير الأوقاف يستعرض الضوابط الجديدة.. مخطط ترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد منعنا للتكدس داخل المصالح الحكومية.. مد العمل بالتراخيص والسجلات الصناعية المنتهية حتى 13 يونيو موسم استثنائى ومبشر بالمستقبل.. خيال وكوميديا وحرب.. حصيلة أفكار دراما رمضان المدهشة موسم استثنائى ومبشر بالمستقبل.. خيال وكوميديا وحرب.. حصيلة أفكار دراما رمضان المدهشة خط ساخن 24 ساعة بكل محافظة.. ورئيس الوزراء يشيد: المرحلة لا تحتمل أى تقاعس.. وعلى المحافظين التعامل بحسم مدبولى يرأس اجتماع مجلس المحافظين بالفيديو ويوجه بالمرور اليومى على المستشفيات.. ويؤكد: تزايد الإصابات خلال الأسبوعين المقبلين ولا تهاون فى توفير المستلزمات والتزام الأطقم الطبية مدبولى يرأس اجتماع مجلس المحافظين بالفيديو ويوجه بالمرور اليومى على المستشفيات.. ويؤكد: تزايد الإصابات خلال الأسبوعين المقبلين ولا تهاون فى توفير المستلزمات والتزام الأطقم الطبية 95 مليون طن بضائع تعبر قناة السويس خلال مايو.. مرور 1601 سفينة فى الاتجاهين.. والحمولات تتراجع 10 ملايين طن عن مايو 2019 بسبب أزمة كورونا قاعدة «طاقات» أداة الحكومة لتطوير الجهاز الإدارى.. رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن المنصة الجديدة.. ورئيس «التنظيم والإدارة»: نعد خريطة شاملة بالقوى البشرية المتاحة قاعدة «طاقات» أداة الحكومة لتطوير الجهاز الإدارى.. رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن المنصة الجديدة.. ورئيس «التنظيم والإدارة»: نعد خريطة شاملة بالقوى البشرية المتاحة وصول طائرة المساعدات الطبية المقدمة إلى الكونغو الديمقراطية وزامبيا المناطق الأزهرية تراجع ضوابط الوقاية قبل امتحانات الثانوية.. تعقيم اللجان قبل الانعقاد وبعده.. 12 طالبا فقط بكل لجنة.. وانطلاق الامتحانات في موعدها 21 يونيو الجارى المناطق الأزهرية تراجع ضوابط الوقاية قبل امتحانات الثانوية.. تعقيم اللجان قبل الانعقاد وبعده.. 12 طالبا فقط بكل لجنة.. وانطلاق الامتحانات في موعدها 21 يونيو الجارى «التعليم»: الفرصة متاحة لطلاب الثانوية العامة منازل لكتابة الاستمارات وتسليمها للكنترولات.. مصادر: لم نتخذ إجراءات ضد الطلبة غير المحققين نسبة الحضور لتوقف الدراسة وظروف كورونا

عدد اليوم الصادر غدًا

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