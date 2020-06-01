الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا بمصر "متوقعًا" بسبب التهاون فى الإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، في تعليقه على إصابات كورونا في مصر، إن ارتفاع عدد الإصابات في مصر كان متوقعًا، ومن المتوقع المزيد من الحالات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الخولى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON":" لا بد من دفع ضريبة ما فعلناه منذ أسبوعين من تراخى تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان ونتمنى الوصول لذروة المرض وبداية مرحلة الانحسار".
وأشار إلى إن الاتهامات الموجهة للصحة العالمية "بلا دليل"، مضيفًا أن المنظمة وضعت شروطا لفتح المجالات وعودة الحياة إلى طبيعتها، ولكنها تراجع كل المعلومات الخاصة بكورونا وفقا لتطورات الأوضاع.
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