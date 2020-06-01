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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم رمزى مذيع تايم سبورت يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كريم رمزى، مذيع قناة تايم سبورت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسط دعوات متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء من خلال حسابه بموقع تويتر، وكتب كريم رمزى، عبر حسابه بموقع تويتر معلنا إصابته بالفيروس:" كورونا إيجابي .. الحمدلله دعواتكم".
كريم رمزى
وانهالت الدعوات على الإعلامى كريم رمزى، عبر حسابه بموقع تويتر، حيث قال محمد ناجى جدو، لاعب منتخب مصر السابق:" ألف سلامة يا كريم شفاك الله و عافاك"، وقال آخر:" الف سلامة يا استاذ كريم وربنا يشفيك ويعافيك"، وعلق أحد المتابعين لحساب المذيع بقوله:" الف سلامة عليك يا كريم ربنا يشفيك ويعفي عنك يارب".
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