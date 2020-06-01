الجيزة اليوم.. جريمة "الخال وابن الأخت" و3 حرائق إحداها كاد ينتهي بكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

24 ساعة من الجهود الأمنية قدمها رجال الشرطة بمختلف إدارات مديرية أمن الجيزة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع. وتنوعت النجاحات الشرطية ما بين كشف ملابسات مقتل عامل على يد نجل شقيقته، والسيطرة على 3 حرائق إحداها كاد يتسبب في كارثة والإيقاع بعنصرين خطرين للاتجار في الهيروين.

جريمة الخال وابن الأخت

قُتل عامل بطعنتين على يد ابن شقيقته خلال مشاجرة بينهما بمركز الحوامدية جنوب المحافظة، بسبب خلاف على الميراث.

"كيف ولاد الذوات"

أوقعت مكافحة المخدرات عنصرين إجراميين بمركز منشأة القناطربقطاع شمال أكتوب، بحوزتهما 2 كيلو جرام من مسحوق الهيروين -تقدر قيمتها بـ300 ألف جنيه- قبل ترويجها على عملائهما.

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3 حرائق إحداها كاد ينتهي بكارثة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، 3 حرائق أبرزها نتيجة تسرب غاز بالخط المغزي لمركز العياط جنوب المحافظة، والذي أسفر عن إصابة شخص بحروق وتفحم لودر، وحال تدخل المسؤولين دون تفاقم الأمور خاصة غلق المحابس العمومية حرصا على سلامة المواطنين.

والتهمت النيران محتويات محل بقالة بمركز البدرشين دون خسائر في الأرواح، إضافة إلى السيطرة على حريق محدود في وحدة سكنية بمنطقة الهرم.

لحوم فاسدة

حملة تموينية ضبطت ٧٠٠ كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٣٥٠ كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في منطقة العجوزة تنسيقا مع مديريتي الطب البيطري والتموين بالمحافظة.