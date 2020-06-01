عجلة القطاعات الخدمية في الداخلية تعود للدوران بخطة احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تدريجيا تعود الحياة داخل القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لتقديم خدماتها للمواطنين، التي توقفت لفترة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

بعد فتح وحدات المرور على مرحلتين لاستخراج وتجديد رخص القيادة مطلع شهر مايو الماضي، استأنفت الوزارة العمل بوحدات وأقسام (قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية) اعتبارا من اليوم الاثنين.

الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة المعنية كانت محل التزام من المواطنين بارتداء الكمامات، والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، وإشادة بالتسييرات وسرعة إنجاز كافة طلباتهم

واضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء فى استقبال المواطنين، وعلى مدار ساعات العمل، وعقب انتهاء اليوم بتطهير الوحدات بشكلٍ كامل.