حبس عاطل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بـ 15 مايو 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في نطاق دائرة القسم.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث للوقوف على نشاط المتهمين.

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وردت معلومات للنقيب إسلام الدكروري معاون أول مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها قيام المدعو شهاب حسني فاروق 21 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الوالدة دائرة قسم شرطة حلوان، يقوم بترويج المخدرات على أبناء المدينة المتعاطين بدائرة القسم.

وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المذكور وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 250 جرامًا، وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.