محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في نطاق دائرة القسم.
كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث للوقوف على نشاط المتهمين.
وردت معلومات للنقيب إسلام الدكروري معاون أول مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها قيام المدعو شهاب حسني فاروق 21 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الوالدة دائرة قسم شرطة حلوان، يقوم بترويج المخدرات على أبناء المدينة المتعاطين بدائرة القسم.
وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المذكور وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 250 جرامًا، وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس عاطل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بـ 15 مايو 4 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.