تشريح جثة شاب قتل على يد والده في مشاجرة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة المطرية، بتشريح جثة شاب قتل على يد والده أثناء فضه مشاجرة بين الأول وأحد الأشخاص في المنطقة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعقب التأكد من صحة البلاغ، انتقل ضباط المباحث لمحل الواقعة، وبعد الفحص تبين العثور على جثة "ع. ز. ع"، شاب في العقد الثاني من العمر.

وبسؤال الأهالي أقروا بنشوب مشاجرة بين القتيل وأحد الأشخاص، فتدخل والده لمنعه وفضها، ورفض المجني عليه وأصر على التشاجر فهدده والده بمطواة كان يحملها، وبدون أن يشعر طعنه في بطنه ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.