إتاحة كمامات جراحية وأقنعة وجه ومطهرات في نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، إتاحة علب كمامات جراحية سعة 50 كمامة، بسعر 150 جنيهًا، إنتاج مصنع "قادر"، بالهيئة العربية للتصنيع، وأقنعة واقية للوجه، إنتاج مجموعة استثمار وزارة الأوقاف بسعر 40 جنيهًا للقناع.

وقال عبدالمجيد، يأتي ذلك في إطار مواصلة اللجنة، وعملها الدؤوب لتعزيز الشق الوقائي، وتلبية احتياجات الزملاء الضرورية، عبر إتاحتها من مصادر ثقات عالية الجودة والتعقيم، وبأقل أسعار.

فيما تواصل اللجنة توفير الكحول الإيثلي 70%؜، والكمامات N95 بدون طبة 15 جنيهًا، بعد نفاذ الدفعة الثالثة من ذات النوعية بطبه، حيث تتوافر كل المنتجات بالطابق الأرضي بنقابة الصحفيين يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا، باستثناء الإجازات الرسمية.

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وناشد عبدالمجيد الزملاء، اتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الوقائية.

ودعا عبدالمجيد، إدارات المؤسسات الصحفية، بمختلف ملكياتها، قومية وخاصة وحزبية، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، بدء من إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة، والحاضنات لأطفال، من التوقيع، ومرورًا بتخفيض عدد العاملين في مقرات العمل، والتعامل بجدية مع حالات الاشتباه، والالتزام بإجراءات التعقيم اليومي لمقرات العمل.

ووجه عبدالمجيد، جزيل الشكر للدكتور اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر"، للاستجابة الفعالة لاتصالات رئيس اللجنة بإتاحة احتياجات أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.​