​برلماني يدين انتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أدان المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، الانتهاك الصارخ من أمريكا، لحقوق الإنسان بعد قيام الشرطة الأمريكية بقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي، إضافة إلى قتل المئات من هؤلاء المواطنين في عام 2019.

وتساءل النائب، في بيان أصدره اليوم الاثنين، عن منظمات حقوق الإنسان المشبوهة وفي مقدمتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"؟.

وأضاف، أن كل ذلك يحدث في أمريكا ورغم هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان إلا أن المنظمات الحقوقية التي تدعي حماية حقوق الإنسنان كذبًا وقفت صامتة ولم تتحرك في الوقت الذي كانت تتدخل في الشئون الداخلية لمصر وهي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله.

وأكد أن هذه المنظمات المشبوهة أصبح العالم كله على وعي وإدراك كاملين، بإنها أصبحت لسان حال الإرهابيين وإنها تتلقى أموالًا كبيرة من الدول والأنظمة التي تمول وتشجع وتأوي وتسلح الإرهاب والإرهابيين وفي مقدمتها نظامي قطر وتركيا لتوجيه سهامها وانتقاداتها وأكاذيبها المدفوعة الأجر ضد الدولة المصرية وها هي تفقد مصداقيتها أمام العالم كله.