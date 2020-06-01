حملات مكبرة في الجيزة ضد التعديات على أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

واصلت محافظة الجيزة، جهودها لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذا للقانون.

وقاد الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، حملة لإزالة تعدي بمنطقة الحيز التابعة لمركز الواحات عبارة عن مبنى به غرف وسور من بلوك الطوب الأحمر على مساحة 600م2 واسترداد 400 فدان أملاك الدولة.

كما تابع محمود زين العابدين شنب رئيس مركز ومدينة العياط، اليوم الاثنين، إزالة 4 حالات تعد على أرض أملاك دولة ولاية الري منها 3 قرارات بمساحة 39 مترًا، وحالة فورية بمساحه 15 مترًا ليكون إجمالي المساحة المتعدى عليها 54 مترًا بناحية كفر تركي، عبارة عن محلات وتم القبض على المتهمين بمعرفة الشرطة لإحالتهم للنيابة العسكرية.

كما قاد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، حملة لإزالة تعدي على أرض زراعية بمطلع حلمي إسماعيل غرب الرياح بأبوغالب حوض الصوان على مساحة 300 متر باسم المخالف، وتم إزالتها في المهد.

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وفي مركز البدرشين، قاد اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، حملة لإزالة 2 حالة مباني في المهد بمساحة 50 مترًا و80 مترًا، بوحدة أبو رجوان.