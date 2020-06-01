طارق شوقي: لم يحسم بعد موعد بداية العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة المقرر اجراؤها في 21 يونيو المقبل ستكون لمن يريد من الطلاب مع توفير كل سبل الراحة و الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي" اليوم الاثنين، إنه تم دراسة كل البدائل وإن إجراء امتحانات الثانوية العامة هو الإجراء الأفضل للطلاب، لافتًا إلى أهمية التوقف عن حالة الجدل المثارة حول عقد امتحانات الثانوية العامة لتوقف استنزاف الطلاب والوزارة.

وتابع وزير التربية والتعليم بأنه لم يتم حسم حتى الآن موعد بداية العام الدراسي الجديد وسيتم حسمه في ضوء المتغيرات.