عضو اللجنة العليا للفيروسات: ارتداء الكمامة الواحدة يوفر للدولة 600 دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

توقع عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، زيادة إصابات كورونا في مصر لأكثر من 40 ألف حالة في أواخر شهر يونيو الجارى.

وقال خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on-e"، مساء الإثنين، أن البقاء في المنازل لم يصبح حلًا، والحل الناجع الآن هو "ارتداء الكمامات"، مشيرًا إلى أن hvالكمامة الواحدة يقى المواطنين، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ 600 دولار والتي تمثل تكلفة العلاج والتحاليل.

وأضاف أن أسبوع العيد هو سبب الزيادة في إصابات كورونا، حيث ذهب كثير من المواطنين المقيمين فى القاهرة والجيزة إلى محافظاتهم والتقوا عائلاتهم، مضيفًا: "أسوأ التوقعات العالمية تقول أنه مع حلول فصل الخريف سيكون هناك موجه ثانية من انتشار فيروس كورونا".