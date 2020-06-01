​برلماني: "تضامن النواب" ترفض موازنة المجلس القومي للسكان لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



رفضت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2020/2021، والتي تقدر بـ57 مليون و967 ألف جنيه مقابل 56 مليون جنيه و315 ألف العام المالي الجاري 2019/2020.

وقال النائب عبدالهادي القصبي، إن الأسباب التي سبق ودفعت اللجنة لرفض الموازنة السابقة للمجلس القومي للسكان مازالت قائمة، وقلنا مراراً وتكراراً أما تفعيل دوره لتنفيذ الاستراتيجية أو تجميده، قائلاً: "لا نعاتب أو نلوم إنما نتكامل لوضع حد لما يحدث، فلا يمكن الاستمرار بهذا الوضع".

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وشدد "القصبي"، علي أهمية استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة بما يمكنه من أداء المهام المنوطه به مع منحه الصلاحيات اللازمة لذلك.

من جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة، إن الوضع الحالي للمجلس القومي للسكان مخالف للدستور، ولا يستطيع القيام بدوره، قائلا: "الأسباب التي أدت إلى رفض الموازنة السابقة لازالت قائمة".

وتقدر الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة للمجلس القومي للسكان خلال العام المالي الجديد بـ46 مليون و500 ألف جنيه العام 2020/2021، مقابل 43 مليون و442 ألف جنيه العام الجاري، كما قدرت مُخصصات شراء السلع والخدمات بـ4 ملاييين و282 ألف جنيه مقابل 2 مليون و720 ألف جنيه العام الجاري، أما الاستثمارات فقدرت بنحو 7 ملايين مقابل 10 ملايين العام الجاري بخفض قدرة 3 ملايين.​