برلماني: علينا عدم ترك العمال يتحملون وحدهم ضريبة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن هناك عددًا كبيرًا من العمال تعرضوا إلى فقدان وظائفهم أو تقليل رواتبهم إلى الثلث، بعد أن عجزت بعض الشركات عن تدبير الرواتب؛ بسبب الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار زين الدين، خلال حديث له، اليوم الإثنين، إلى أن أزمة "كوفيد-19" أثرت بشدة على قدرة العمال على شراء الطعام ودفع الإيجارات، وغيرها من الأساسيات؛ وهو ما دفع منظمة العفو الدولية إلى الدعوة إلى عدم ترك العمال يتحملون وحدهم ضريبة الفيروس.

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وطالب البرلماني بعدم المساس برواتب عمال اليومية أو الذين يعملون بنظام التارجت أو حجم الإنتاجية؛ لأنهم أكثر تضرراً بسبب هذه الظرف، ولأنهم بخلاف عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الضرورية عليهم مديونيات.

وأضاف زين الدين أن دعوات الإفلاس بسبب العاملين هي دعوات زائفة، ولا توجد أية شركة في العالم عند وقوع أزمة لها خلال ربع سنوي واحد أن تتجه إلى الإفلاس، إلا أنه متوقع أن تتقلص ربحيتها أو تتحول إلى خسارة جزء من أرباحها؛ لكنها لن تفلس بالتأكيد.

وأشار النائب إلى ضرورة توفير حلول لمساعدة الشركات المتعثرة؛ للحفاظ على العمال، وتأمين مشروع إنعاش اقتصادي وحماية الأضعف من الفقر، خصوصًا أن إجراءات الحجر، التي فرضتها تلك الحكومات، أجبرت كثيرين على التوقف عن العمل.