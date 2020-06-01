​برلمانية: تحديد تكلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة ينقذ العديد من الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أشادت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين المصابين بفيروس كورونا، ووضع سقف محدد لتكلفة العلاج.

وأوضحت النائبة، في بيان اليوم الاثنين، أن المستشفيات الخاصة وضعت أسعار مبالغ فيها مقابل مشاركتها في علاج المصابين بفيروس كورونا، سواء في العلاج أو العزل، تعدت الآلاف، الأمر الذي يمثل عبء كبير على المواطنين، لاسيما وأن المستشفيات الحكومية وجميع الأماكن التابعة لوزارة الصحة امتلئت، ولابد من مشاركة المستشفيات الخاصة في هذه الأزمة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن وضع حد معين للمبالغ الخاصة بتلك المستشفيات سيساهم في مساعدة العديد من الحالات المصابة وإنقاذ حياتها.

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