أخبار مصر | عاجل| "أرقام جديدة ومفاجأة تسعد الملايين".. كواليس وتفاصيل بيان "الصحة" بشأن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| "أرقام جديدة ومفاجأة تسعد الملايين".. كواليس وتفاصيل بيان "الصحة" بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"انخفاض ملحوظ في عدد المصابين لينخفض 137 إصابة عن بيان أمس، استقرار أعداد الوفيات وفقًا لبيان الوزارة أمس".. بيان وزارة الصحة، ينتظره المصريون يوميًا للاطمئنان على الأوضاع الصحية في مصر، وآخر ما يدور من مستجدات وتطورات بشأن عدد مصابي ووفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وزارة الصحة، تعلن يوميًا خلال البيان اليومي، حصيلة آخر أعداد للإصابات الجديدة، والوفيات، والحالات التي تماثلت للشفاء، فضلًا عن تعليمات وتوجيهات من وزارة الصحة، للمواطنين، بشأن طقوس وعادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر، في ظل الجائجة التي تشهد تزايدًا يوميًا بشكل ملحوظ.

"الخليج 365" تستعرض في السطور التالية أبرز ما جاء من كواليس وتفاصيل في بيان وزارة الصحة وعرض كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد في محافظات مصر.

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