أخبار مصر | الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة لن تستمر للأربعاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة لن تستمر للأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، اليوم الإثنين، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا الثلاثاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والوجه البحري طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والسواحل الشمالية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن شمال الصعيد يشهد طقس مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه كان من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى يوم الأربعاء ولكن تغييرات في التوزيعات الضغطية حدثت الساعات الماضية وتلاشى المنخفض الجوي الذى كان سيؤثر على البلاد يوم الأربعاء. Advertisements

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، حيث تكون حالة البحر المتوسط غير مستقرة، وترتفع الأمواج من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية، كما يشهد البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وتكون الرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، العظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والوجه البحري العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وشمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

وشهد اليوم الاثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري وكانت الرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة.

ونشط طقس حار مع موجة رياح نشطة وأيضًا تعرض جنوب الصعيد لطقس شديد الحرارة ورياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

