أخبار مصر | أسرة "الخليج 365" تتمنى الشفاء العاجل للكاتب الصحفي حسين الزناتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أسرة "الخليج 365" تتمنى الشفاء العاجل للكاتب الصحفي حسين الزناتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتمنى أسرة جريدة "الخليج 365"، الشفاء العاجل، والصحة والعافية، للكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين الصندوق، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، بعد تأكد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتؤكد أسرة "الخليج 365"، صحفيون وإدارة، أن الكاتب الصحفي حسين الزناتي، من أعمدة النقابة المهمة، ومن أكثر أعضاء المجلس نشاطًا وحبًا لمهنته، ومن أكثر رؤساء التحرير مهنية، وحرصًا على مصلحة الزملاء والمهنة.

وكان قد أصيب حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين الصندوق بالنقابة، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تأكد إيجابية تحاليله، وجاري عمل فحوصات طبية ومسحة، لزوجته وأولاده للاطمئنان عليهم.