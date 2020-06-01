شكرا لقرائتكم خبر عن «نشر أفكارًا خارج الوسطية».. وقف إمام وخطيب في القاهرة لحين انتهاء التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، وقف الشيخ أحمد محمد السيد محمد إبراهيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

يأتى ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني لنشره «أفكارًا لا تتسق والفكر الوسطي المستنير، مخالفًا بذلك منهج الوزارة وتعليماتها».

وتؤكد الوزارة أن صفحة الإمام على مواقع التواصل بمثابة منبره يجب أن يحافظ عليها مما لا يتسق مع وظيفة الإمام ومع الفكر الوسطي الصحيح المستنير.