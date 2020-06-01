شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والأثار» تطلق جولة افتراضية لكنيسة «أبو سرجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة لكنيسة القديسين سرجيوس وباخوس المعروفة باسم كنيسة أبي سرجة، عبر هذا الرابط.

ولتلك الكنيسة مكانة خاصة بين بقية الكنائس القبطية، لأنها مرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر.

ويرجع اسم الكنيسة لكل من القديسين سرجيوس وباخوس الذان استشهدا بمنطقة الرصافة بسوريا حسب المعتقد المسيحي.

ومثل بقية الكنائس المبكرة، صممت الكنيسة ومغارتها الواقعة تحت الأرض على النمط البازيلكي حيث تتكون من مساحة عرضية وأروقة طولية وحنية شرقية (أسفلها المغارة) وتتميز الكنيسة بخصائصها المعمارية والفنية الفريدة والتي تعكس الروح العمارة القبطية في مصر، فنرى الإنبل ومغطس التعميد والحجاب الخشبي المطعم بالعاج بالإضافة إلى المناظر الدينية التي تمثل القديسين والرسل على مختلف القباب والأعمدة.

تم بناء الكنيسة فوق أطلال قلعة رومانية قديمة، ويعتقد بعض العلماء بأنها ترجع لأواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس بعد الميلاد، بينما يرى البعض الآخر أنها ترجع للقرن السابع عشر الميلادي.

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