شكرا لقرائتكم خبر عن «ملي الإسكندرية»: دخول العائلة المقدسة لمصر «تشريف وعيد قومي» للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كاتدرائية وكنائس الإسكندرية الأرثوذكسية الاثنين بتذكار دخول السيد المسيح عليه السلام والسيدة العذراء مريم عليها السلام أرض مصر بقداسات إلهية مقتصر الحضور فيها على ٦ اباء كهنة فقط في كل كنيسة وبدون حضور شعبي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وقرار المجمع المقدس بتعليق الأنشطة الكنسية حتى ٢٧ يونيو الجاري باستثناء قداسى عيدي دخول العائلة المقدسة أرض مصر والعنصرة.

وقدم الآباء البخور لأيقونة العائلة المقدسة والكتاب المقدس ورفعوا صلاة البخور على المذابح التي تم تجهيزها.

وقال محسن جورج، عضو المجلس القبطي الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية ومستشار التعليم في المحافظة، إن دخول وتشريف السيد المسيح عليه السلام وأمه أرض مصر يعد بمثابة عيد قومي لمصر وبركة وفخر للمصريين مسلمين ومسيحيين.

وأوضح «جورج» – في تصريحات ل«المصري اليوم» – أن الحدث يعتبر بمثابة شهادة ووسام على جبين مصر منحها السيد المسيح لهذا البلد العظيم منذ أكثر من ألفي عام حيث لجأ إليها هربا من بطش هيرودس ولَم يلجأ إلى بلد آخر والأكثر من هذا انها كانت دعوه من الله حيث أن ملاك الرب ظهر ليوسف النجار في رؤيا وقال له قم انهض وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض مصر مشيرًا إلى أن السيد المسيح جاء إلى أرض مصر طفلا رضيع فاول ما مشي وطأت قدماه أرض مصر وأول ما شرب شرب من نيل مصر وأول ما اكل اكل من خيرات مصر وزار أماكن كثيرة وكان أهمها دير المحرق بأسيوط حيث جعل الله له مَذْبَحا في وسط أرض مصر وهو مازال موجودا بالدير.

وتابع:«ذكرت مصر في الإنجيل عدة مرات وفِي الكتب السماوية فصارت مصر بلد الأمان وملجأ الأنبياء وستظل البيت الكبير والحصن الأمين للعالم.

وثمن جورج جهود الدولة لاحياء مسار العائلة المقدسة وعلي رأسها عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لاهتمامه بجميع الأماكن التي مرت وعاشت فيها العائلة المقدسة على أرض مصر.

وشرح «جورج» طقوس دخول السيد المسيح أرض مصر قائلًا: لقد امتثل يوسف لأمر الملاك «قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر» فجاء إلى مصر مع سيدة البشرية العذراء مريم والقديس يوسف البار وسالومي مشيرًا إلى أن مجيء يوسف الصديق إلى مصر وأشبعه العالم من خيرات مصر كان رمزًا صادقًا عن مجيء المسيح إلى أرضنا الحبيبة مصر التي بنى فيها مذبحة المقدس إذ تنبأ عنه اشعياء النبي قائلًا «في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود الرب عند تخومها» مشيرًا إلى أن المسافة التي سلكتها العائلة المقدسة في المجيء إلى مصر من بيت لحم إلى الدير المحرق كانت تبلغ 1033 كيلو متر تقريبًا.

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وأوضح أن خط سير العائلة المقدسة إلى مصر بدأت من بيت لحم إلى الفرما التابعة للعريش ومنها إلى بسطة «بالقرب من الزقازيق» ومنها إلى المحمة «مسطرد» ثم إلى بلبيس ومنها إلى منية جناح التي يقرب بسمنود ثم إلى البرلس ثم إلى بلاد السباخ «سخا الحالية تابعة لكفر الشيخ» وهناك وضع يده على حجر فسمى هذا المكان «بينى ايسوس» أي «كعب يسوع» ويدعى الآن دير المغطس ثم إلى وادي النطرون ثم إلى عين شمس «المطرية» حيث الشجرة المباركة ثم قصدوا فسطاط مصر «مصر القديمة» حيث اختبأوا في مغارة «هي كنيسة أبي سرجة حاليًا» حيث توجهوا إلى الصعيد وعلى الشاطئ بارك الله الصخرة العالية والمعروفة حاليًا باسم «سيدة الكف» بجبل الطير شرق سمالوط ضم مضوا إلى الاشمونين وأستأنفوا المسير من الجبل الشرقي إلى الغرب حيث وصلوا إلى جبل قسقام المعروف الآن بدير السيدة العذراء «المحرق» حيث أقاموا هناك ستة أشهر.

ويتوافق دخول العائلة المقدسة إلى مصر مع الأول من يونيو كل عام، وهو ذكرى هروب السيد المسيح والسيدة العذراء من هيرودس في فلسطين إلى مصر والاحتماء بها، وهي الرحلة التي باركت أرض مصر من العريش حتى أسيوط، واستغرقت ما يزيد على 3 سنوات.