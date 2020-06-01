شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت شركات الطيران البريطانية بطلب استثناء 45 دولة من ضمنها مصر، من العزل الإلزامى المفروض للقادمين إلى مطارات بريطانيا بحسب تقرير نشرته صحيفة تليجراف.

ومع توجه المسافرين إلى المملكة المتحدة قبل فرض الحجر الصحي، أرسلت شركات ‏الطيران البريطانية للوزراء قائمة تضم 45 دولة تريد استثناءها.‏

وقالت صحيفة التليجراف إن السلطات في بريطانيا تصر على بدء خطة عزل الوافدين لمدة ‏أسبوعين من المقرر أن تبدأ في 8 يونيو.‏

فيما دعت دعا عدد من شركات الطيران في المملكة المتحدة من ضمنهم شركة الخطوط الحوية البريطانية و easyJet‏ و ‏Jet2‎‏ و ‏Ryanair‏ ، إدارة النقل (‏DfT‏) الى برفع القواعد من وجهات السفر الرئيسية.‏

إذا وافقت الحكومة، فستكون جميع العطلات قادرة على المضي قدمًا في شهري يوليو ‏وأغسطس في محاولة لإنقاذ السياحة إلى المملكة المتحدة لفصل الصيف.‏

وبحسب التقرير، فمع الأخذ في الاعتبار بدء إعادة فتح أوروبا، فإن احتمال الـ 14 يومًا في الحجر الصحي ‏عند العودة إلى المملكة المتحدة سيؤدي الي التضييق على حجوزات العطلات الخارجية ‏والزيارات الواردة لبقية الصيف.‏

وشعر وزير النقل جرانت شابس وكبار الوزراء الآخرين بالخوف من الخطة، حيث إنهم ‏قلقون بشأن عدد الأعمال والوظائف التي ستضرر والميزة التنافسية التي سيتم تقديمها ‏كهدية لشركات الطيران الموجودة في الخارج.‏

بدأت شركات الطيران البريطانية في الحث على استخدام ما يسمى "الجسور الجوية" وتعتبر هذه الصفقات الثنائية ‏أفضل وسيلة للحد من الأضرار التي يسببها الحجر الصحي.‏

وقد تم تعريفها من قبل الحكومة على أنها "اتفاقيات بين الدول التي لديها معدلات انتقال ‏منخفضة للاعتراف بإجراءات فحص المغادرة لبعضها البعض للمسافرين".‏

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ووفقا للتقرير فإن كل دول العالم تقريبا لديها معدل انتقال للعدوي أقل من المملكة المتحدة ‏ولكن الافتراض هو أنها ستوقع صفقات لتشجيع الزوار من المملكة المتحدة.‏

والأمل هو أنه بحلول موعد أول مراجعة رسمية في 29 يونيو ، يمكن وضع ترتيبات ‏الجسر الجوي لتبرير رفع التزام الوافدين من أكثر وجهات العطلات شعبية.‏

تشمل قائمة شركات الطيران جميع المواقع الصيفية الأوروبية الرئيسية بما في ذلك ‏البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وكرواتيا والجبل الأسود وبلغاريا واليونان ‏وقبرص.‏ توجد العديد من بلدان الشمال الأوروبي وأوروبا الشرقية في القائمة ، ولكن لا تظهر ‏أيسلندا وأوكرانيا وروسيا.‏ وفي شمال أفريقيا والمغرب وتونس ومصر ستكون معفاة.‏

لكن البلدان الأفريقية التي لها علاقات قوية مع المملكة المتحدة ، مثل جنوب أفريقيا وغانا ‏ونيجيريا ، مستبعدة - وكذلك الدول التي تعتمد على السياحة ، بما في ذلك كينيا وتنزانيا ‏كما تم استبعاد اثيوبيا.‏

كما تم إضافة أماكن قليلة من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وجزر البهاما وجزر ‏الكاريبي على القائمة لكن كوبا لا تظهر على الرغم من معدلات الإصابة المنخفضة ‏بكورونا هناك.‏

سيحتاج أي مسافر موجود في موقع تم استبعاده من القائمة إلى السفر إلى المملكة المتحدة ‏فقط عبر إحدى الدول المدرجة في القائمة ، أو أيرلندا وهي معفاة بالفعل.