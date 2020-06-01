شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جورج فلويد يقضى على قصة حب الملكة وضابط الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت زوجة ضابط الشرطة المتهم بقتل جورج فلويد بالطلاق بعدما اكتشفت الوجه الآخر للرجل الذى أحبته وتزوجته حينما التقت به لأول مرة فى مستشفى كانت تعمل بها.

فى هذا الفيديو نستعرض معا قصة الحب التى جمعت بين كيلى شوفين، ملكة جمال السابقة وضابط الشرطة، وكيف أن حادثة قتل جورج فلويد وضعت حدا لقصة الحب التى جمعت بينهما.