شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى وفاة مشرف أمن الأشعة بمستشفى المنيل إثر إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وفاة رامى سمير نصيب، مشرف أمن أشعة مستشفى المنيل قبلى بجامعة القاهرة، والذى توفى فجر اليوم إثر وفاته بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت فى بيان صادر عنه منذ قليل، إن الراحل كان يتمتع بسمعة جيدة داخل مستشفيات قصر العينى وكان يسعى دائما لمساعدة المرضى داخل المستشفى، مؤكدا أنه منذ الإصابة وجه بعلاجه، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية منذ أيام بمستشفى قصر الفرنساوى.

وتابع الدكتور محمد عثمان الخشت: نقدر تضحيات كافة الفرق الطبية داخل مستشفيات جامعة القاهرة والعاملين الإداريين فى بذل الجهود من أجل التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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واستطرد رئيس جامعة القاهرة فى نعيه: نشعر بالحزن الأليم فى وفاة الراحل لكن فى النهاية نجد أن الله استرد وديعته مؤكدا استمرار الجامعة فى تقديم كافة الخدمات والدعم للعاملين بها من خلال قصر العينى الفرنساوى ومن خلال الخدمة التى تم تفعيلها لإتاحة إجراء المسحات الطبية لجميع المنتسبين بجامعة القاهرة من خلال تخصيص الخط الساخن للمتابعة حول وجود إصابات بكورونا او اشتباه بين العاملين والأمن الإدارى بالجامعة.